Российский госархив кинофотофонодокументов в Красногорске отметил вековой юбилей

В Красногорске отметили вековой юбилей Российского государственного архива кинофотофонодокументов. В мероприятии приняли участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава Росархива Андрей Артизов и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, рассказали в пресс-службе областного парламента.

Гости осмотрели экспозицию «Нерушимое. Возрождение: Севастополь, Донецк, Мариуполь», охватывающую период с 1855 по 2026 год, и кинопролог «Одна история, одна страна!», в котором собрана отечественная кинохроника с 1896 года.

Игорь Щеголев подчеркнул, что сбережение исторической правды — важнейшая задача государства.

«В современном мире, где информационный поток порой размывает акценты и ориентиры, а цифровые технологии служат не только на сохранение информации, но и для создания фальшивок, фейков, ваша миссия приобретает поистине государственное значение», — отметил он.

За вклад в развитие отрасли коллектив архива получил государственную награду — орден Почета.

«Ветераны и сотрудники Российского государственного архива воспринимают эту награду с чувством глубокой благодарности за высокую оценку труда нескольких поколений архивистов и с чувством исключительной ответственности за порученное государством дело по сбережению исторического наследия, исторической памяти и обеспечению доступности аудиовизуального наследия нашей страны для укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил директор учреждения Николай Пестов.

Игорь Брынцалов добавил, что для региона является гордостью размещение такого учреждения в Красногорске.

«За вековую историю архив стал крупнейшим в стране и одним из самых значимых в мире собраний аудиовизуальных документов. В его фондах почти полтора миллиона единиц хранения: фотографии, кинопленки, звукозаписи», — сказал спикер Мособлдумы, вручая сотрудникам памятные награды.