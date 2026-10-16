Глава Химок проверила подготовку жилых домов к зиме

В обходе участвовали заместители главы округа, представители МБУ «ОГХ», Фонда капитального ремонта Московской области, подрядной организации, управляющих компаний, депутат Совета депутатов Екатерина Калюжная, а также сами жители. Совместный осмотр с профильными службами и горожанами помогает объективно оценить качество работ и сразу зафиксировать возможные недочеты.

Специалисты также проверили дома № 2 и 2а на улице Железнодорожной, где в прошлом году жители жаловались на холодные батареи и нестабильную подачу тепла. В этом году на объектах провели комплекс технических мероприятий: отремонтировали оборудование горячего водоснабжения, заменили изношенные участки трубопроводов и запорную арматуру, а также выполнили теплоизоляцию труб. Эти меры призваны снизить теплопотери и обеспечить стабильную подачу ресурса в отопительный сезон.

«Регулярно провожу подобные обходы, поскольку они позволяют услышать мнение людей напрямую и определить, на что обратить более пристальное внимание. Продолжаю держать на личном контроле подготовку многоквартирных домов к зиме и работу управляющих организаций, чтобы своевременно решать вопросы, которые волнуют химчан», — подчеркнула Инна Федотова.

Еще одним ключевым адресом стал дом № 6 на улице Новозаводской, где проводился капитальный ремонт фундамента. Инна Федотова ранее уже посещала этот объект и давала поручения по устранению проблем. Работы, выполненные Фондом капитального ремонта, завершены. Жители подтвердили, что качество ремонта соответствует ожиданиям, а ранее обозначенные проблемы устранены.