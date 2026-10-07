Еще 49 тысяч женщин прошли обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье

В Подмосковье будущие и уже состоявшиеся мамы могут бесплатно получить навыки грудного вскармливания в медицинских учреждениях. С начала года такие занятия прошли более 49 тысяч женщин, сообщили в региональном Минздраве.

На встречах специалисты объясняют, как правильно прикладывать ребенка к груди и организовать кормление. Помимо практических навыков, женщины получают эмоциональную поддержку.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, обучение доступно всем женщинам независимо от того, ожидают они рождения ребенка или уже стали мамами.

Занятия проходят в детских поликлиниках и ряде учреждений родовспоможения. В их числе Видновский, Московский областной, Наро-Фоминский, Коломенский и Щелковский перинатальные центры, Московский областной центр охраны материнства и детства, Балашихинский родильный дом и Одинцовская больница.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Дополнительные вопросы можно задать специалистам Единого call-центра системы родовспоможения региона. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.