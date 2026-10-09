Программу благоустройства на 2027 год утвердят в Подмосковье до 1 февраля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области формирует программу работ на 2027 год. Как рассказал глава ведомства Игорь Даниленко, планирование проводят по нескольким ключевым направлениям для своевременной подготовки территорий.

Специалисты завершают подготовку предварительных списков объектов, формируют сметные расчеты и проводят геодезические изыскания. Приоритет отдается территориям с наибольшим количеством обращений от граждан.

«Мы работаем по трем направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов. На этапе планирования стремимся охватить те территории, по которым пришло наибольшее количество запросов от жителей. Наша задача — подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утвержден до 1 февраля 2027 года», — уточнил Игорь Даниленко.

Предварительный план на будущий год включает: комплексное благоустройство дворов — 255 объектов, ремонт пешеходных коммуникаций (348 адресов) и ямочный ремонт «большими картами» (350 локаций).

Ключевым этапом подготовки остается прямой диалог с жителями. Администрации городских округов проводят очные встречи, чтобы итоговый перечень работ учитывал инициативы граждан.