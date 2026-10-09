Педагог из Чехова стал победителем областного конкурса «Учитель года»

Александр Фомичев в 2023 году уже становился лауреатом областного этапа конкурса, а в этом году он вновь решил попробовать свои силы и выиграть главный приз. Учитель из Чехова длительное время готовился, чтобы успешно пройти все туры конкурса. Педагоги рассказывали о своих методиках и технологиях, применяемых в работе, им нужно было провести классический школьный урок и испытание «Классный час», пройти мастер-класс и педагогическое интервью.

Александр Фомичев уже восемь лет передает свои знания ученикам той же школы, в которой сам когда-то учился. При этом каждый урок для него уникален и неповторим. Параллельно он развивает кадетское движение и систему наставничества в школе, активно занимается патриотическим воспитанием ребят, является руководителем юнармейского отряда и делится своим педагогическим опытом на региональных и федеральных мероприятиях. Самое главное для педагога — по-настоящему любить свою работу, тогда и у детей тоже будут гореть глаза, считает Александр.

«На самом деле, профессия предполагает ежедневные открытия не только для детей, но и для педагогов. Выбрал эту профессию, потому что получаю что-то новое сам и даю новые знания детям. Это интересно», — поделился учитель.

Теперь Александр Фомичев будет представлять округ на всероссийском уровне.