Лаборатория химпредприятия в Воскресенске прошла проверку Росаккредитации

Лаборатория центра по совершенствованию технологии производства филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» подтвердила компетентность в Федеральной службе по аккредитации. Процедура проходила в цифровом формате.

Специалисты предоставили экспертам актуальные данные о штате сотрудников, парке оборудования и документы, регламентированные ГОСТ ISO/IEC 17025.

Полученное заключение дает официальное право проводить полный спектр исследований, необходимых для производственного и экологического контроля. Специалисты лаборатории постоянно мониторят состояние природных и сточных вод, воздуха рабочей зоны и другие ключевые параметры.

Заместитель главного инженера предприятия по новым технологиям и продуктам Иван Кисляк отметил, что Центр по совершенствованию технологии производства работает в национальной системе аккредитации с 2014 года и каждые два года подтверждает соответствие установленным стандартам.

Официальное заключение государственных органов свидетельствует о высоком экспертном уровне центра и позволяет проводить производственно-экологический контроль без привлечения сторонних организаций.