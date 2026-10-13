Лаборатория химпредприятия в Воскресенске прошла проверку Росаккредитации
Лаборатория центра по совершенствованию технологии производства филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» подтвердила компетентность в Федеральной службе по аккредитации. Процедура проходила в цифровом формате.
Специалисты предоставили экспертам актуальные данные о штате сотрудников, парке оборудования и документы, регламентированные ГОСТ ISO/IEC 17025.
Полученное заключение дает официальное право проводить полный спектр исследований, необходимых для производственного и экологического контроля. Специалисты лаборатории постоянно мониторят состояние природных и сточных вод, воздуха рабочей зоны и другие ключевые параметры.
Заместитель главного инженера предприятия по новым технологиям и продуктам Иван Кисляк отметил, что Центр по совершенствованию технологии производства работает в национальной системе аккредитации с 2014 года и каждые два года подтверждает соответствие установленным стандартам.
Официальное заключение государственных органов свидетельствует о высоком экспертном уровне центра и позволяет проводить производственно-экологический контроль без привлечения сторонних организаций.