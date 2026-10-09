Гимназию №5 в Домодедове капитально отремонтируют

В Домодедове объявили конкурс на капитальный ремонт гимназии № 5. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капремонт и поставить оборудование, необходимое для эксплуатации объекта.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением по капитальному ремонту образовательного учреждения в городском округе Домодедово Московской области», — сказала Журавлева.

Речь идет о МАОУ Домодедовская гимназия № 5 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Заборье, 58б. Проектная вместимость объекта — 550 человек.

Работы ведут в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — из бюджета Московской области и федерального бюджета. Завершить работы планируют в 2027 году.