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    В Зарайске открыли выставку к 110-летию разведчика Леонова

    Фото: Фото: Коломенско-Зарайский музей-заповедник

    В Коломенском музее-заповеднике, м.о. Зарайск, работает выставка «Сильный духом. Воспоминания разведчика», приуроченная к 110-летию со дня рождения Виктора Николаевича Леонова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Дважды Герой Советского Союза, легендарный морской разведчик Виктор Леонов командовал отрядами особого назначения Северного и Тихоокеанского флотов.

    Выставка позволяет увидеть Леонова не только как командира, но и как творческого человека: он писал стихи, оставил воспоминания, отдельные публикации которых вышли еще при его жизни. Экспозиция построена как путешествие по воспоминаниям героя. Она начинается с его рабочего стола, за которым создавались книги «Лицом к лицу», «Готовься к подвигу сегодня», стихи и неопубликованные рукописи. Кроме того, на выставке представлены редкие архивные фотографии, документы и уникальные экспонаты.

    Во время Великой Отечественной войны боевые действия отряда особого назначения разведотдела штаба Северного флота под командованием Виктора Леонова отличались нестандартной тактикой и высокой эффективностью: рейды и точные удары разведчиков неоднократно срывали планы противника. Их называли «черными дьяволами», а самого Леонова – «полярным Лисом». Впоследствии боевой опыт Виктора Николаевича лег в основу формирования традиций советского морского спецназа.

    В послевоенные годы Виктору Николаевичу удалось осуществить мечту юности – он занялся писательской деятельностью, опубликовав воспоминания о боевых буднях и рассказы о соратниках-разведчиках.

    Выставка продлит свою работу до 29 ноября. 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Коломенского музея-заповедника.

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