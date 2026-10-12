В Зарайске открыли выставку к 110-летию разведчика Леонова

В Коломенском музее-заповеднике, м.о. Зарайск, работает выставка «Сильный духом. Воспоминания разведчика», приуроченная к 110-летию со дня рождения Виктора Николаевича Леонова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Дважды Герой Советского Союза, легендарный морской разведчик Виктор Леонов командовал отрядами особого назначения Северного и Тихоокеанского флотов.

Выставка позволяет увидеть Леонова не только как командира, но и как творческого человека: он писал стихи, оставил воспоминания, отдельные публикации которых вышли еще при его жизни. Экспозиция построена как путешествие по воспоминаниям героя. Она начинается с его рабочего стола, за которым создавались книги «Лицом к лицу», «Готовься к подвигу сегодня», стихи и неопубликованные рукописи. Кроме того, на выставке представлены редкие архивные фотографии, документы и уникальные экспонаты.

Во время Великой Отечественной войны боевые действия отряда особого назначения разведотдела штаба Северного флота под командованием Виктора Леонова отличались нестандартной тактикой и высокой эффективностью: рейды и точные удары разведчиков неоднократно срывали планы противника. Их называли «черными дьяволами», а самого Леонова – «полярным Лисом». Впоследствии боевой опыт Виктора Николаевича лег в основу формирования традиций советского морского спецназа.

В послевоенные годы Виктору Николаевичу удалось осуществить мечту юности – он занялся писательской деятельностью, опубликовав воспоминания о боевых буднях и рассказы о соратниках-разведчиках.

Выставка продлит свою работу до 29 ноября. 0+.

Подробная информация размещена на сайте Коломенского музея-заповедника.