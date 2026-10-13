Мужчину с критически высоким давлением спасли в больнице в Воскресенске

Врачи Воскресенской больницы спасли жителя Коломны, предотвратив развитие тяжелейших осложнений, хотя изначально пациент поступил с подозрением на инсульт. Благодаря быстрой диагностике и слаженной работе команды, мужчину удалось стабилизировать, а через несколько недель он лично приехал в лечебное учреждение, чтобы поблагодарить докторов, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Александр Николаевич поступил в приемное отделение с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Невролог незамедлительно провел осмотр и компьютерную томографию, что позволило исключить инсульт.

Однако углубленное обследование выявило иную угрозу: лабораторные анализы зафиксировали признаки почечной недостаточности на фоне критически высокого артериального давления. Пациента экстренно госпитализировали в терапевтическое отделение, где лечение по современным клиническим рекомендациям быстро дало результат.

«На фоне проводимой терапии состояние больного улучшилось. Лабораторные показатели с положительной динамикой. Больной выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями», — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 1 Ирина Ивановна Марченкова.

Александр Николаевич уже вернулся к работе и привычной жизни. В знак признательности он направил благодарственное письмо в адрес Воскресенской больницы и лично посетил планерку врачей. В своем обращении он особо выделил работу своего лечащего врача.

«Вы вернули мне здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за высочайший профессионализм и внимательное отношение к пациентам. Ирина Ивановна не только определяет причину заболевания, но и находит правильные методы лечения… Пусть ваши знания и чуткое отношение способствуют выздоровлению всех пациентов», — отметил мужчина.

Для самих докторов главным индикатором успеха остается хорошее самочувствие и искренняя благодарность пациентов.