Патриотические флешмобы провели в трех округах Подмосковья 30 сентября
В Реутове, Жуковском и Ступине прошли патриотические флешмобы, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Их организовали активисты «Молодой гвардии» Московской области.
Памятная дата отмечается в России 30 сентября. В этот день четыре года назад в Кремле были подписаны международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
В Реутове молодогвардейцы двинулись колонной по Центральному парку культуры и отдыха. Затем выстроились в «85+4» и развернули большой флаг России.
«Мы выстроились в „85+4“ не просто так — это число регионов нашей страны. Четыре года назад Донбасс и Новороссия вернулись домой. Мы гордимся, что можем быть рядом — не только в праздники, но и в ежедневной работе. Волонтерские миссии, помощь жителям, поддержка бойцов — это то, чем мы занимаемся каждый день», — рассказала руководитель «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц.
В Жуковском на Центральной площади прошел массовый флешмоб: участники выстроились в фигуру ромашки, держа в руках шарики в цвета флагов воссоединенных регионов и России. А в Ступине в парке имени Островского молодогвардейцы вместе с жителями развернули большой триколор.
С марта 2022 года в четырех регионах работает волонтерская миссия «Молодой гвардии Единой России» — ее участники помогают мирным жителям, медикам и военнослужащим. За четыре года в ней приняли участие более 400 молодогвардейцев из Подмосковья.
Накануне к миссии присоединились еще двое: Михаил Исаков из Подольска отправился в Луганск, Илья Базаров из Дмитрова — в Ясиноватую.
«Еду в Луганскую Народную Республику — работать в госпитале, помогать медицинскому персоналу и бойцам. Символично, что наш выезд совпал с Днем воссоединения — датой, которая для этих территорий значит очень много. Вместе с командой едем еще и в Мариуполь, будем работать с жителями и детьми, проведем мероприятия к этой дате», — рассказал активист «Молодой гвардии Единой России» Михаил Исаков.
Активисты также участвовали в организации голосования на референдумах о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Помощь не ограничивается волонтерскими миссиями — сегодня молодогвардейцы служат в батальоне ГРОМ «Каскад» и других подразделениях Вооруженных Сил РФ.