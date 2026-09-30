Патриотические флешмобы провели в трех округах Подмосковья 30 сентября

В Реутове, Жуковском и Ступине прошли патриотические флешмобы, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Их организовали активисты «Молодой гвардии» Московской области.

Памятная дата отмечается в России 30 сентября. В этот день четыре года назад в Кремле были подписаны международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В Реутове молодогвардейцы двинулись колонной по Центральному парку культуры и отдыха. Затем выстроились в «85+4» и развернули большой флаг России.

«Мы выстроились в „85+4“ не просто так — это число регионов нашей страны. Четыре года назад Донбасс и Новороссия вернулись домой. Мы гордимся, что можем быть рядом — не только в праздники, но и в ежедневной работе. Волонтерские миссии, помощь жителям, поддержка бойцов — это то, чем мы занимаемся каждый день», — рассказала руководитель «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц.