Врип главы Павлово-Посадского округа посетил Казанский храм

8 октября Русская Православная Церковь отметила день преставления одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Сергия, игумена Радонежского. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Криворучко посетил Казанский храм Павловского Посада.

Благочинный Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин провел совместную молитву в храме.

Жизнь чудотворца Сергия Радонежского стала примером удивительной силы духа: он умел и трудиться, и молиться, и примирять враждующих, и вдохновлять на добрые дела. Память о преподобном Сергии согревает сердца, а его заступничество помогает в трудную минуту и дарит душевный мир.

В 2026 году исполняется 634 года со дня блаженной кончины преподобного Сергия Радонежского. Главным местом молебна в Троице-Сергиевой лавре традиционно становится Успенский собор, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию.