ИИ начал проверять документы к заявкам на подключение газа в Подмосковье

В Подмосковье искусственный интеллект начал проверять документы, которые прикрепляют к онлайн-заявлениям на наладку газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Чтобы воспользоваться ею, нужно заполнить онлайн-форму заявления, приложить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование.

Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

Проект договора поступит в личный кабинет на региональном портале в течение шести рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Подписать документ необходимо в офисе газовой компании или на месте проведения работ.