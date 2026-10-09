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    Подмосковные учителя стали победителями всероссийского слета географов

    Фото: Министерство образования МО

    Команда «Подмосковный ковчег» победила на третьем Всероссийском слете учителей географии «Открываем Россию заново с учителями географии». Слет прошел с 5 по 8 октября в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия.

    Московскую область на слете представляли учитель географии Сергиево-Посадского физико-математического лицея Юлия Ильина, учитель географии Хотьковской школы-интерната Игорь Полюдченко и учитель географии школы № 16 Николай Саванков.

    Слет приурочили к Году единства народов России. Для участников провели образовательные тренинги, мастер-классы, панельные дискуссии и стратегические сессии о современных направлениях географического образования, а также экскурсии по Екатеринбургу и знакомство с геокультурным пространством Среднего Урала.

    В течение четырех дней учителя представили визитки-приветствия, участвовали в турнирах по скоростной сборке спилс-карт России и Свердловской области, квест-походе по природному парку «Бажовские места» и командных проектных работах, а также написали Географический диктант, посвященный Василию Татищеву.

    В рамках слета прошел фотоконкурс «Открываем Россию заново с учителями географии». Работа Юлии Ильиной «Краски русской души» с изображением Свято-Троицкой Сергиевой лавры заняла 2 место из 128 работ, представленных на конкурс.

    Главный приз для команды-победителя — путевки на Байкал.

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