Оборудование для высотных работ установили на химпредприятии в Воскресенске

Монтаж современных анкерных линий завершили в филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» в Воскресенске. Оборудование было установлено в ремонтно‑механическом подразделении и в цехе аммофоса № 1.

Проект реализовали в рамках корпоративной программы «Безопасность на высоте», цель которой — снизить производственные риски. Анкерные линии используются при обслуживании мостовых кранов и кран‑балок, подкрановых путей, при погрузке вагонов и во время работ на эстакадах. Каждая система проходит испытания и подтверждается сертификатом соответствия.

Сотрудники предприятия перед вводом комплексов в эксплуатацию прошли обучение и отработали навыки на практике. Инструкторы детально разобрали принципы работы страховочных элементов и объяснили правила их применения.

Главный инженер филиала «ВМУ» Андрей Апостол отметил, что установка оборудования стала важным шагом в выстраивании надежной системы защиты персонала

«Современные технические решения становятся по-настоящему эффективными, когда у сотрудников есть все условия для уверенной и грамотной работы с ними. Снижение производственных рисков — это ежедневная работа, где нет мелочей», — подчеркнул Андрей Апостол.