Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в Воскресенске

21 сентября в микрорайоне Новлянский на улице Кагана в Воскресенске прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Участники высадили 400 кустарников на площади 0,1 гектара.

Акция организована в соответствии с распоряжением губернатора Московской области от 29 апреля 2021 года № 139-РГ о проведении ежегодных акций по сохранению и восстановлению леса. В высадке приняли участие сотрудники МЧС, администрации округа, МБУ «БиО», филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и активисты „Движения первых“.



«Мы с сыном случайно проходили мимо, увидели, как дружно работают люди, и тоже решили присоединиться. Сын помогал поливать кустики — для него это было настоящее приключение. Дети видят, как взрослые заботятся о городе, и сами начинают бережнее относиться к природе. Теперь у нас появилась традиция — будем приходить сюда и следить, как растут наши кустарники», — отметила жительница микрорайона Ольга.

Такие акции не только улучшают экологическую обстановку, но и объединяют жителей, формируют у подрастающего поколения ответственность за окружающий мир.