Стоимость проезда в поездах Московско-Тверской ППК изменится с 1 октября

С 1 октября 2026 года на полигоне деятельности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится стоимость проезда в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В дополнение к установленным тарифам со 2 января 2026 года проиндексируют тарифы на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах на территории Подмосковья по станциям Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево, Подсолнечная.

Стоимость проезда в поездах 7000-й категории увеличится как на разовый проездной документ, так и на абонементные проездные документы.

Также с 1 октября 2026 года скорректируют стоимость провоза животных в скорых и скоростных пригородных поездах и ручной клади сверх установленной нормы.

Повышение тарифов вводится на основании постановлений правительства Москвы от 15 декабря 2015 года № 880-ПП и от 21 декабря 2018 года № 1666-ПП, а также распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 9 декабря 2025 года № 312-Р. Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте МТППК в разделе «Пассажирам».