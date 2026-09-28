Более половины состава Мособлдумы обновили в новом созыве

На заседании Избирательной комиссии Московской области официально объявили результаты выборов депутатов регионального парламента восьмого созыва. В новый состав Мособлдумы вошли 50 депутатов, при этом по сравнению с первоначальным составом седьмого созыва он обновился на 58%.

В новом созыве будут работать 25 депутатов, которые не входили в предыдущий состав. Еще 25 парламентариев продолжат работу с учетом опыта седьмого созыва, сообщил председатель Мособлдумы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

«Такой баланс позволяет и сохранить наработанные подходы, и привнести новые идеи, которых ждут от нас жители Подмосковья», — отметил Игорь Брынцалов.

Новый состав также стал моложе. В региональный парламент избраны девять депутатов в возрасте 35 лет и младше.

В Мособлдуму восьмого созыва вошел участник специальной военной операции Сергей Пешкин. Игорь Брынцалов отметил, что его опыт будет использоваться в работе по поддержке участников СВО и их семей.

По итогам выборов по одномандатным округам избраны 25 депутатов. От «Единой России» — 22, от ЛДПР — один, от КПРФ — один, от «Справедливой России» — один. По единому избирательному округу мандаты получили 25 депутатов: 17 представителей «Единой России», два депутата от ЛДПР, четыре от КПРФ и два от «Новых людей».

В числе основных направлений работы нового созыва Игорь Брынцалов назвал поддержку семей, развитие экономики, благоустройство территорий, а также помощь участникам СВО и их семьям.