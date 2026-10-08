Староста из Можайского округа вышла в финал областного конкурса

Лариса Безина из поселка дома отдыха «Красный Стан» вошла в число 17 финалистов регионального конкурса «Лучший староста Подмосковья — 2026». Она представила округ в номинации «Энергия единства».

В Можайском округе институт старост активно развивается. Сельские старосты работают в тесном взаимодействии с администрацией через начальников территориальных отделов, а курирует это направление заместитель главы округа Ольга Спиридонова. Благодаря такому сотрудничеству инициативы жителей не остаются без внимания, и вопросы решаются быстрее.

За полтора года на посту старосты Лариса Безина решила вопрос со связью: в поселок провели оптоволоконный интернет, и теперь 35 квартир подключены к высокоскоростной сети. Это открыло жителям доступ к электронным дневникам, телемедицине и онлайн-сервисам.

Также при содействии Можайской больницы она организовала выездную диспансеризацию — мобильный медицинский пункт приехал прямо в поселок, что позволило 22 маломобильным жителям пройти обследование на месте.

Но главное достижение старосты — сплочение людей. Праздники, чаепития, подарки детям — вовлеченность жителей в общественную жизнь поселка возросла.

На суд жюри Лариса Безина представила не только достигнутые результаты, но и новые инициативы: она предложила учредить ежегодное общественное голосование на звание «Самой дружной улицы» или «Лучшей семьи» с вручением символических призов.

«Участие в конкурсе позволило понять, насколько хорошо я выполняю свою работу, посмотреть на это со стороны. Здесь собрались лучшие сельские лидеры Подмосковья, которые делятся своим опытом. Это полезно и для тех, кто уже много лет работает на посту старосты, и для тех, кто только делает первые шаги», — поделилась Лариса Безина.

Среди 722 заявок из 56 муниципалитетов региона до очного этапа дошли лишь единицы. Оценивало финалистов жюри во главе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Московской области Николаем Ханиным.