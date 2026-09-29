Около 50 кг пряжи для теплой одежды бойцам СВО передали волонтеры из Люберец

Около 50 кг пряжи передали люберецкие добровольцы участницам проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Из полученного материала женщины свяжут носки, манишки и пояса для военнослужащих.

Материал закупили местные предпринимательницы после экскурсии на фабрику «Пехорский текстиль». Предприятие выпускает пряжу для ручного и машинного вязания — всего более 200 расцветок. Акция «Тепло для героя» проходит в рамках проекта «Старшее поколение».



«За каждым мотком — работа наших предпринимательниц, участниц кружка по вязанию и всех, кто подключился к этой инициативе. Женщины вяжут своими руками носки, манишки и пояса для бойцов. Такие вещи особенно ценны тем, что в них — забота, любовь и тепло домашнего очага», — отметила председатель местного общественного совета проекта «Старшее поколение» Анжелика Барсукова.

Акция объединяет людей, которые своими руками создают теплые вещи для военнослужащих.