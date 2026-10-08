Спортсмены из Химок стали призерами всероссийских соревнований по теннису

7 октября на состязании по настольному теннису представители округа получили золотую, серебряную и бронзовую медали. Особенно отметили достижения атлетки Алины Савостиковой.

Всероссийские соревнования прошли среди спортсменов до 22 лет в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир объединил сильнейших молодых игроков из разных регионов и стал значимой площадкой для раскрытия потенциала перспективных атлетов.

В женском парном разряде победу одержала Алина Савостикова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта: вместе с москвичкой Анной Пятириковой она взяла золото.

В мужском парном разряде серебряными призерами стали Эдгард Киселев и Родион Уедраого из училища олимпийского резерва № 3. Еще одну награду — бронзу в смешанном парном разряде — завоевала пара Эдгарда Киселева и Алины Савостиковой.

Алина Савостикова выполнила норматив «Мастер спорта России», закрепив успех не только командными, но и индивидуальными результатами.