Делегация из Нижнего Новгорода изучила передовые проекты ЖКХ Подмосковья

Знакомство с лучшими практиками в сфере ЖКХ и городского хозяйства провели члены правительства Московской области для прибывшей с рабочим визитом делегации Нижегородской области. Целями визита стали развитие интеграции между регионами и синхронизация лучших проектов.

«Для нас важно не просто делиться опытом, но и работать во взаимодействии, получать обратную связь от коллег для совместного совершенствования стандартов содержания территорий», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он рассказал об использовании нейросетей и аналитических дашбордов для быстрой обработки всех заявок.

Экскурсию по Центру управления регионом с демонстрацией системы сбора и обработки обращений жителей провел заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Владимир Гепферт.

В подмосковном ЖКХ-центре гости ознакомились с инструментами выявления аварийных ситуаций, работой диспетчеров и аварийно-восстановительных бригад, а также системой информирования жителей.

Основной акцент в рамках рабочей встречи сделали на изучении практической деятельности Центра содержания территорий. Презентацию внутренних алгоритмов провела руководитель Регина Бурдуковская.

Она рассказала нижегородским коллегам о системах мониторинга работы спецтехники и дворников, пояснила, как работают камеры с искусственным интеллектом, следящие за состоянием контейнерных площадок, а также какие меры действуют для снижения жалоб жителей.

В завершение программы делегация посетила единственный в области завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске.