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    Советники директоров по воспитанию из Подмосковья прошли обучение в Перми

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    С 21 по 25 сентября на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета прошло профильное обучение для советников директоров по воспитанию из разных регионов России. В образовательном потоке приняли участие около 800 специалистов, в том числе советники из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Участники получили новые знания, изучили практические инструменты и посмотрели на привычные воспитательные задачи под новым углом. Советники усовершенствовали профессиональные компетенции, познакомились с современными методиками воспитательной работы и попробовали применить полученные знания на практике.

    Для советников мероприятие стало еще и возможностью встретиться с коллегами из других регионов, обменяться успешными практиками и привезти в свои образовательные организации новые идеи.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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