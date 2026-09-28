Советники директоров по воспитанию из Подмосковья прошли обучение в Перми

С 21 по 25 сентября на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета прошло профильное обучение для советников директоров по воспитанию из разных регионов России. В образовательном потоке приняли участие около 800 специалистов, в том числе советники из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники получили новые знания, изучили практические инструменты и посмотрели на привычные воспитательные задачи под новым углом. Советники усовершенствовали профессиональные компетенции, познакомились с современными методиками воспитательной работы и попробовали применить полученные знания на практике.

Для советников мероприятие стало еще и возможностью встретиться с коллегами из других регионов, обменяться успешными практиками и привезти в свои образовательные организации новые идеи.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.