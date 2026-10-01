Администрация Лобни провела встречу с жителями микрорайона Южный

Встреча в формате выездной администрации прошла 30 сентября под руководством главы округа Анны Кротовой. Мероприятие организовали на базе школы № 2, которую месяц назад открыли после капитального ремонта.

Анна Кротова отметила, что обновление школы — часть большой работы по развитию всего микрорайона. Продолжается ремонт дорог и тротуаров, строятся новые детские площадки, комплексно благоустраиваются дворы, по программе капитального ремонта обновляются жилые дома.

Ключевой темой встречи стал ремонт и содержание многоквартирных домов. В микрорайоне Южный на ближайшие три года в программу капитального ремонта включено 25 адресов: в 2026 году — четыре, в 2027 году — восемь, в 2028 году — 13.

В программу Фонда капитального ремонта на этот год вошли 64 дома, а в трехлетнюю перспективу — 190 домов. Параллельно текущую работу проводят управляющие компании.

Часть решений по обращениям жителей приняли на месте. По вопросам, требующим детальной проработки, профильные специалисты выедут на адрес, проведут проверку и предложат варианты решения.