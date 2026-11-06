ЦППК перевезла 3,25 млн пассажиров за два дня ноябрьских праздников

Фото: Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка / Медиасток.рф

Пригородные поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли 3,25 миллиона человек 3 и 4 ноября. В сокращенный рабочий день перед праздником пассажирами стали почти два миллиона человек, а непосредственно в День народного единства — около 1,3 миллиона.

Наибольшей популярностью пользовались поезда Ярославского направления: за два дня ими воспользовались 523,8 тысячи пассажиров. Почти 500 тысяч человек выбрали Казанское направление, еще 425,1 тысячи — Курское.

Более миллиона пассажиров за этот период проехали по Белорусскому, Рижскому и Горьковскому направлениям в совокупности.

Чтобы обеспечить удобство поездок в праздничные дни, ЦППК совместно с Московской железной дорогой скорректировала расписание пригородных составов. Кроме того, на Казанском, Горьковском и Киевском направлениях запустили дополнительные экспрессы.