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    Жители Подмосковья смогут получить выплату на реабилитационные изделия

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    Жители Московской области с инвалидностью могут оформить выплату на приобретение реабилитационных изделий, прописанных в индивидуальной программе реабилитации, но не входящих в федеральный перечень. Об этом сообщило Министерство социального развития Подмосковья.

    «Выплата на приобретение технических средств реабилитации — это прежде всего возможность для человека с инвалидностью самому выбрать то изделие, которое подходит именно ему. Мы видим, что спрос на эту меру стабильно высок: только в этом году ею воспользовались более 1,7 тысячи жителя региона, а общая сумма поддержки превысила 44 миллиона рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

    По данным регионального министерства, чаще всего жители приобретают технические средства реабилитации, обеспечивающие самостоятельность в быту и качество ухода. В топ-5 востребованных средств вошли стул для ванны и электрический подъемник, медицинская многофункциональная кровать, прикроватный столик, а также аккумуляторы для электрических кресел-колясок.

    Выплату предоставляют в упрощенном формате: информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а предзаполненное заявление появляется в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Остается проверить данные и подписать заявление.

    Подать заявление на выплату можно в электронном виде на региональном портале государственных услуг.

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