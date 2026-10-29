Еще 12 школьников получили первые паспорта в Солнечногорске

Торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. В День добровольца Московской области документы подросткам передали заместитель главы округа Эдуард Машковцев и депутат местного совета депутатов Светлана Лаврова.

Паспорта получили 12 жителей округа, достигших 14-летнего возраста: четыре юноши и восемь девушек. Церемония прошла в торжественной обстановке, а праздничную программу дополнили выступления воспитанников Солнечногорской детской школы искусств.

«Получение паспорта — это не просто формальность. Это важный и ответственный шаг во взрослую жизнь, символ новых прав и обязанностей перед нашей страной. Здесь присутствуют девчонки и ребята, которые играют заметную роль в жизни нашего округа — показывают хорошие результаты в учебе, на спартакиадах, школьных олимпиадах или просто делают очень важные, добрые и всегда бескорыстные дела. Хочу сказать, что мы очень ценим и дорожим теми, кто живет в таком неравнодушии», — сказал Эдуард Машковцев.

Юные артисты исполнили музыкальные произведения, создав теплую и торжественную атмосферу для участников и гостей мероприятия.