Инаугурация главы городского округа прошла в Павловском Посаде
В Павловском Посаде прошла торжественная церемония вступления Михаила Криворучко в должность главы городского округа.В зале музыкальной школы собрались депутаты, руководители предприятий и общественные деятели, участники и ветераны СВО.
Михаила Криворучко избрали главой Павлово-Посадского городского округа на внеочередном заседании совета местных депутатов. Конкурс по отбору кандидатов открыли 12 октября. Он продлился до 3 ноября. На должность баллотировались трое. По уставу, парламентарии могли отдать свой голос один раз. За Михаила Криворучко проголосовали все 25 депутатов.
Церемония прошла в торжественной обстановке. Знаменная группа внесла флаги России, Московской области и округа, устав и официальный символ — должностной знак главы муниципалитета. После этого Михаил Криворучко произнес текст присяги.
Новому руководителю муниципалитета зачитали напутственные слова из телеграммы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Свое почтение Михаилу Криворучко засвидетельствовал депутат Государственной думы Геннадий Панин, который отметил, что у нового главы огромный опыт административной работы. Михаила Криворучко также поздравила заместитель председателя Московской областной думы Линара Самединова. Глава Богородского округа Денис Семенов, ранее занимавший этот пост, пожелал Михаилу Криворучко собрать надежную команду единомышленников. А благочинный округа, священник Александр Анохин отметил, что вступление в должность состоялось накануне Дня Казанской иконы Божьей Матери, что является очень хорошим знаком.
В ответном слове Михаил Криворучко подчеркнул, что его основная задача — построить эффективную работу муниципальной команды, чтобы жители видели реальные перемены к лучшему. За поддержку он отдельно поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева.