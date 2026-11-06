Инаугурация главы городского округа прошла в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошла торжественная церемония вступления Михаила Криворучко в должность главы городского округа.В зале музыкальной школы собрались депутаты, руководители предприятий и общественные деятели, участники и ветераны СВО.

Михаила Криворучко избрали главой Павлово-Посадского городского округа на внеочередном заседании совета местных депутатов. Конкурс по отбору кандидатов открыли 12 октября. Он продлился до 3 ноября. На должность баллотировались трое. По уставу, парламентарии могли отдать свой голос один раз. За Михаила Криворучко проголосовали все 25 депутатов.

Церемония прошла в торжественной обстановке. Знаменная группа внесла флаги России, Московской области и округа, устав и официальный символ — должностной знак главы муниципалитета. После этого Михаил Криворучко произнес текст присяги.