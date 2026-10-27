Более 1 тысячи светильников заменят на улицах в Ленинском округе

На еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудили вопросы наружного освещения. В Ленинском городском округе до конца года планируют заменить 1150 неэнергоэффективных светильников.

Также в округе обустроят более 7 километров новых линий освещения.

«От освещения напрямую зависят комфорт и безопасность наших жителей, поэтому этой теме мы уделяем особое внимание. Наша задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте округа было светло и безопасно. Для этого мы обновляем светильники, строим новые линии и внимательно относимся к просьбам жителей», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Новые линии освещения появятся в Андреевском, Жабкино, Молоково, Орлово, Малом Видном, Развилке и других населенных пунктах. Всего установят 84 новых шкафа управления наружным освещением, из которых 53 уже смонтированы, остальные появятся до конца текущего года.

Отдельно была решена проблема жителей жилого комплекса «Видный город»: на улице Вишневской восстановили освещение, которое не работало из-за того, что застройщик не передал сети. Все запланированные работы находятся на контроле администрации округа.