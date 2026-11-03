Второе заседание Общественной палаты прошло в округе Пушкинский

2 ноября состоялось второе заседание Общественной палаты Пушкинского городского округа, в котором принял участие глава муниципалитета Максим Красноцветов. Участники обсудили итоги работы за последние месяцы и представили план задач на предстоящую трехлетку.

В состав Общественной палаты вошли 45 активных жителей округа. Они проводят уроки мужества в школах, участвуют в гуманитарных акциях в поддержку участников СВО, занимаются организацией спортивных и культурных мероприятий. Основной задачей палаты является помощь жителям в решении конкретных вопросов.

На заседании народные представители озвучили ряд обращений от жителей Пушкинского. Они касались наружного освещения, тарифов на теплоэнергию, работы ЖКХ, состояния дорог и общественного транспорта.

В завершение каждому члену Общественной палаты вручили удостоверение. Народным представителям совместно с окружной администрацией предстоит решать важнейшие для округа задачи: проверять добросовестность подрядчиков, осуществлять контроль за работой управляющих компаний, учреждений и служб, оказывать поддержку добровольческим инициативам, а также делать Пушкинский округ комфортнее и безопаснее.