Школьница из Ногинска стала призером всероссийского конкурса писателей

Одиннадцатиклассница Алиса Мелехова из Центра образования № 10 заняла второе место на региональном этапе всероссийского конкурса «Код XXI» в номинации «Писатели научной фантастики» с рассказом «Глосса». Конкурс объединяет школьников, которым одинаково близки наука, технологии и фантастика, и Алиса сумела отразить эту связь в своем произведении.

Рассказ «Глосса» — не просто путешествие в далекие миры, а философский триллер, где захватывающий сюжет переплетается с глубокими размышлениями о будущем. Юной писательнице удалось не только увлечь читателя, но и заставить его задуматься, что это особенно ценно в жанре научной фантастики.

В конкурсе были представлены три номинации: «Презентация научных открытий и изобретений»; «Чтецы научной фантастики»; «Писатели научной фантастики».

Победителей регионального этапа ждет поездка на всероссийский финал и научно-фантастический форум, который пройдет с 20 ноября по 7 декабря в Санкт‑Петербурге. А авторы лучших рассказов в номинации «Писатели научной фантастики» получат шанс увидеть свои произведения в официальном сборнике конкурса.