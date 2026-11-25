В Москве наградили победителей Национальной гостиничной премии 2026 года, среди лауреатов — три отеля из Подмосковья. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В номинации «Лучший семейный отель» победил Cosmos Collection Изумрудный лес (г.о. Клин). Palmira Istra Resort (м.о. Истра) стал лучшим в номинации «Открытие года», а УК «Яхонты» Отели.ру (м.о. Истра) признали лучшими в номинации «Лучшая инновация в отеле».

На соискание премии в 2026 году подали более 400 заявок из 50 городов России. Победителей выбирали в три этапа: пользовательское голосование, оценка экспертной коллегии и финальный отбор профессионального жюри.

В министерстве напомнили, что конкурс проводится с 2019 года, чтобы выделить лидеров туристической отрасли и отметить лучшие практики, инновации и вклад участников в развитие туризма. Организаторы — Российская гостиничная ассоциация при поддержке комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты РФ.