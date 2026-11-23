На X Всероссийском образовательном форуме «Невская Образовательная Ассамблея» прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров — 2026». Высокую оценку своему труду получила директор школы № 10 имени Быковского Светлана Дяченко и возглавляемое ею образовательное учреждение.

Светлана Дяченко из Павлово-Посадского городского округа удостоена нагрудного знака «Эффективный руководитель». Школа стала лауреатом в номинации «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения качества образования».

Эти награды — результат профессионализма, ответственного труда и слаженной работы всего коллектива. За достижениями стоят ежедневная работа педагогов, стремление к развитию, внимание к каждому ученику и взаимодействие с родителями.