Глава Химок вручила благодарственные письма активистам округа

В преддверии 21-го дня рождения Молодой Гвардии Единой России на XXXIV Конференции местного отделения «Единой России» секретарь местного отделения Партии, глава Химок Инна Федотова вручила химкинским молодогвардейцам благодарственные письма. Награды вручили за активное участие в работе организации и весомый вклад в развитие округа.

Ежедневный труд молодогвардейцев помогает воплощать в жизнь важные для молодежи инициативы и укрепляет авторитет «Молодой Гвардии». У юношей и девушек есть возможность не просто говорить о нужных городу переменах, а самим включаться в работу и видеть плоды своих усилий.

«Сильное будущее Химок складывается из смелых идей молодежи, мудрой поддержки наставников и единения вокруг полезных дел. Благодарю команду „Молодой Гвардии Единой России“ за честный труд, горящие глаза и внимание! Пусть у каждого вашего доброго проекта будет яркое продолжение, а сил и вдохновения хватает на новые вершины!» — сказала Инна Федотова.

Теплым моментом встречи стал ответный подарок от молодогвардейцев — матрешка как символ преемственности и большой сплоченной команды. Вручила ее Анастасия Подгорная, и. о. руководителя местного отделения МГЕР в Химках.

Анастасия родилась в Донецкой области в 2006 году. В общественную деятельность пришла в 2019 году, присоединившись к волонтерскому движению молодежного центра «Авангард».

«Волонтерство научило меня ответственности, умению работать в команде и никогда не отступать перед трудностями», — рассказала она.

Пандемия ускорила ее становление как лидера. В 2023 году Анастасия начала путь в «Молодой Гвардии» с позиции рядового активиста. В том же году она стала куратором направления «Молодежь во власть», в 2024-м — и. о. руководителя местного отделения МГЕР в Павловском Посаде, а в 2026-м возглавила отделение в Химках.

Свое лидерство Анастасия понимает через дела. Главное кредо активистки — не ждать перемен, а создавать их самой.

«Молодежь — это не будущее страны, а ее настоящее. Мы не ждем перемен — мы создаем их сами, превращая идеи в конкретные дела, а мечты в реальность. И пусть кто-то скажет, что мы слишком молоды — мы докажем, что возраст не имеет значения, когда есть желание менять мир к лучшему», — сказала Анастасия Подгорная.

История Анастасии Подгорной — доказательство того, что современная молодежь способна не только мечтать об изменениях, но и активно работать над их реализацией. При целеустремленности, профессионализме и желании менять мир к лучшему любые вершины становятся достижимыми.