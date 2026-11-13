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    Сборная Воскресенска победила в матчах Школьной лиги по футзалу и баскетболу

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    В спортзале «Воскресенского спортивного комплекса „Химик“» 12 ноября прошли товарищеские матчи Единой школьной лиги. Соревнования провели по футзалу и баскетболу 5×5.

    На площадке встретились сборные команды школ Воскресенска и Жуковского. Победу в матчах по баскетболу и футзалу одержала сборная Воскресенской школьной лиги со счетом 66:31 и 15:0 соответственно.

    В этом сезоне в проекте губернатора Московской области участвуют 13 школ округа. Абсолютным чемпионом прошлого муниципального этапа стала команда школы имени Героя России Сергея Рыбникова.

    «Школьная лига — это отличная возможность для ребят проявить себя, укрепить командный дух, получить соревновательный опыт и почувствовать поддержку своих школ!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

    Соревнования прошли в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.