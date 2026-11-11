Предстоящей ночью в Московском регионе ожидается мокрый снег

Мокрый снег и температура до -2 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью на фоне облачной погоды в столичном регионе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега», — сообщил собеседник агентства.

Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса. В Подмосковье столбик термометра может опуститься до -2 градусов.

Днем в четверг в Москве возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура опустится до +1… +3 градусов, в области — от 0 до +5 градусов.

Москвичам рассказали, что климатическая зима придет в регион не раньше последней декады ноября. Причина — теплые и влажные воздушные массы с Атлантики.