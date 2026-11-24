В поселке Черусти городского округа Шатура увеличили разрешенную мощность электроснабжения учебного корпуса «Черусти» школы № 2 — с 52 до 74 кВт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Работы выполнили в середине ноября по договору технологического присоединения к электросетям. Специалисты установили в распределительном устройстве два новых расчетных прибора учета электроэнергии — они позволяют точно фиксировать объем потребления и контролировать нагрузку на сеть.

Корпус рассчитан на 240 учеников. Увеличение мощности обеспечит работу учебных кабинетов, лабораторий, актового и спортивного залов, библиотеки и столовой, а также позволит задействовать дополнительное оборудование и инженерные системы в трехэтажном здании площадью около 1645 квадратных метров.

«Увеличение мощности для учебного корпуса „Черусти“ в Шатуре — это пример того, как энергетика подстраивается под нужды образования. Раньше здание располагало 52 кВт, чего не хватало для полноценной работы кабинетов, лабораторий, актового и спортивного залов, библиотеки и столовой. Теперь разрешенная мощность выросла до 74 кВт, а новые расчетные приборы учета позволяют точно фиксировать потребление и контролировать нагрузку», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее в здании провели капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры Подмосковья» и нацпроекта «Молодежь и дети».