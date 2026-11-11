Глава Химок поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В конференц-зале Управления МВД России по Химкам прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. В церемонии приняла участие глава округа Инна Федотова.

Особенным моментом праздника стало присвоение очередных званий двум сотрудникам. В профессиональный праздник это стало признанием их служебного роста и вклада в работу ведомства.

«Служба в полиции — это надежный щит нашего округа и огромная ежедневная ответственность. Сотрудники органов внутренних дел круглосуточно пресекают правонарушения, раскрывают преступления и берегут порядок на наших улицах, в парках и дворах. Огромная благодарность всему коллективу Управления!» — сказала Инна Федотова.

С поздравлениями к собравшимся обратились также депутат Мособлдумы Николай Томашов и заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов. Приветственное слово произнес председатель Совета ветеранов Управления МВД Николай Балясников. Среди почетных гостей присутствовал временно исполняющий обязанности заместителя главы округа Вадим Лебедев.

В рамках торжества детям сотрудников полиции вручили подарки за участие в конкурсе рисунков. Коллективу Управления передали поздравительный адрес — его принял начальник управления, полковник полиции Андрей Самсонов.