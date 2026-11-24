Дом построен в 1936 году. Кровлю здесь периодически латали, но капитального ремонта не проводили много лет, из-за чего жильцы верхних этажей страдали от протечек: отваливались обои, надувались натяжные потолки, в квартирах сохранялась сырость. Работы выполнили по программе капитального ремонта при участии администрации Люберец и Фонда капремонта Московской области. Подрядная организация полностью заменила стропильную систему, обработала деревянные конструкции огнебиозащитой, смонтировала обрешетку и пароизоляционную пленку, покрыла кровлю профлистом. На чердаке уложен утеплитель в два слоя повышенной плотности.

Гарантия на выполненные работы составляет шесть лет, однако подрядчик рассчитывает на более длительный срок службы. Параллельно в доме обновляют электрические сети, завершить все работы планируется на следующей неделе. Жители оценили результат положительно. Александр Терехов отметил, что после ремонта в квартире наконец можно делать отделку. Федор Фатеев, живущий в доме с детства, не припомнил прежних ремонтов крыши, но обратил внимание, что материалы обрабатывали тщательно. Директор подрядной фирмы Александр Разяпов подчеркнул, что дом включен в программу благодаря совместным усилиям администрации округа и Фонда капремонта.