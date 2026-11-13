Новую фабрику швейной мануфактуры построят в Дмитрове

«Мануфактура Малюгина» — это один из известных российских производителей спортивной одежды и обуви. Предприятие основано в 1992 году.

Свои подписи под документом поставили глава округа Михаил Шувалов и генеральный директор предприятия Александр Малюгин. Новый этап развития «Мануфактуры Малюгина» связан со строительством фабрики на Бирловом поле в Дмитрове.

Проект позволит создать 140 новых рабочих мест, а после выхода предприятия на полную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджет округа составят не менее 35 миллионов рублей.

Проектирование новой фабрики вышло на завершающую стадию. Строительство планируется начать в следующем году, а уже в четвертом квартале 2028 года предприятие должно приступить к выпуску продукции.

В рамках встречи Михаил Шувалов также рассмотрел обращения работников предприятия. Сотрудница, проживающая в жилом комплексе «Дмитровслав», поблагодарила администрацию за проведенное уличное освещение, а также подняла вопросы уборки территории и работы осветительных сетей.

Еще одно обращение поступило от сотрудницы из поселка Рыбное: она попросила ускорить капитальный ремонт ее дома. Глава округа пообещал направить запрос в Фонд капремонта Московской области и лично проинформировать заявительницу о результатах.

Также обсудили техническое состояние автобусов и отмену рейсов. Представители производственной базы «Дмитров» филиала «Мострансавто» пояснили, что ведется капитальный ремонт подвижного состава: за последние четыре месяца восстановлено 15 автобусов, еще шесть машин в работе.

Сложности связаны с поставками запчастей, однако руководство держит ситуацию на контроле. Для оперативного решения вопросов пассажиры могут обращаться в диспетчерскую по телефонам: 8 (495) 408-09-64 (добавочный 094802) или 8 (903) 613-17-68.