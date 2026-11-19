29 ноября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоится концерт «Волшебство оперы детям». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат арии Царевны-Лебедь, Снежной королевы, Золушки и других сказочных персонажей. Выступления артистов дополнит интерактивный рассказ ведущей — выпускницы Московской консерватории, Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, преподавателя Академии хорового искусства им. В. С. Попова Натальи Даль.

Лауреаты и победители международных конкурсов, солистки ансамбля «Магия сопрано» Вероника Мешкова, Наталья Каше, Юлия Малевская и Аполлинария Капачинских в сопровождении концертмейстера Сергея Чечетко исполнят произведения русских композиторов: А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, И. Стравинского, С. Чечетко, А. Флярковского, С. Прокофьева, И. Цветкова.

Начало концерта в 13:00. Возрастное ограничение 6+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.