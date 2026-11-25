За минувшую неделю специалисты Мособлводоканала устранили 214 засоров на канализационных сетях Подмосковья. Для восстановления пропускной способности трубопроводов бригады использовали специальную технику, удаляли скопившийся мусор и отложения, проверяли состояние колодцев и коммуникаций.

Более 50 водоканалов региона также проводят профилактическую промывку сетей. По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, такие работы помогают предотвратить засоры, повысить пропускную способность труб и защитить их от коррозии.

Из-за снегопадов доступ к канализационным колодцам и подъезд спецтехники к местам работ осложнились. Поэтому сотрудники Мособлводоканала перешли на усиленный режим. Особое внимание уделяют объектам водоотведения, в том числе канализационным люкам.

При этом одной из основных причин засоров остается попадание в трубы бытового мусора. Влажные салфетки, средства гигиены и остатки пищи скапливаются в коммуникациях и образуют плотные пробки.