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    Терапевтический корпус Ухтомской больницы обновят в Люберцах

    В Люберцах завершается ремонт терапевтического корпуса Ухтомской больницы. Здание, построенное в середине прошлого века, обновляют в рамках народной программы партии «Единая Россия». Сейчас готовность работ составляет 85%. Строители устанавливают подвесные потолки, укладывают напольные покрытия и обустраивают входные группы. Сдать корпус планируют до конца года, а первых пациентов он сможет принять в начале следующего года.

    Второй корпус больницы готов примерно наполовину. При этом основные инженерные коммуникации уже проложены на 90%. В ближайшее время в здании должны подключить отопление, что позволит продолжить ремонт в зимний период. Завершить работы здесь рассчитывают к апрелю.

    После обновления в больнице появятся эндоскопический центр, отделения онкологии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии и стационар на 74 койки. Помимо новых помещений, учреждение получит современную вентиляцию, систему подачи кислорода, медицинское оборудование и мебель.

    Еще один крупный медицинский объект реконструируют в Химках — хирургический корпус клинической больницы. Здание 1979 года постройки впервые проходит капитальное обновление. Ремонт охватит площадь около 13 тысяч квадратных метров. Пока готовность объекта составляет 15%.

    На площадке уже завершили демонтажные работы. Сейчас специалисты укрепляют плиты перекрытия и готовятся к замене кровли. Материалы для следующих этапов закуплены. Завершить реконструкцию планируют в 2028 году.

    Оба проекта реализуют в рамках народной программы «Единой России», сформированной с учетом обращений жителей. Она рассчитана до 2031 года и предусматривает выполнение более 920 тысяч наказов. В Московской области в рамках программы также построят 12 новых поликлиник и модернизируют около 70 медицинских учреждений.

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