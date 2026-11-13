Подмосковье и Ростовская область обменяются опытом проведения земельных торгов

Правительства Московской области и Ростовской области подписали соглашение о межрегиональном взаимодействии в рамках обмена опытом Подмосковья по централизованной организации и проведению земельно-имущественных торгов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Соглашение предусматривает безвозмездную передачу Ростовской области «коробочного решения» — исходного кода информационной системы АРИП ЕАСУЗ, созданной и работающей в Подмосковье. Ростовская область, где принято решение централизовать торги по аналогии с Подмосковьем, сможет адаптировать систему под свои региональные особенности и избежать сложностей при создании подобной системы с нуля.

«Если эффективное решение уже разработано и применяется в одном субъекте Российской Федерации, другим регионам необязательно повторять весь путь его создания», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина.

По данным подмосковного правительства, с 2014 года в Московской области число участников на один лот выросло с двух до 4,6, а объем реализации имущества — с примерно 1,5 тысячи лотов в год до 4,7 тысячи по итогам 2025 года. Бюджетные поступления за это время увеличились с порядка 800 миллионов рублей до более пяти миллиардов рублей.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев отметил, что регион участвует в эксперименте с Росимуществом и планирует завершить инвентаризацию своего имущественного комплекса примерно к середине следующего года.

Форум организован правительством Ростовской области под руководством Господарева при участии комитета по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ МО «Региональный центр торгов». Он проходит 12 и 13 ноября 2026 года.