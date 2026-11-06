Глава Серпухова провел встречу с жителями в селе Липицы

4 ноября в Липицком доме культуры прошла встреча в формате выездной администрации. Глава округа Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета и сотрудниками профильных ведомств рассмотрел поступившие обращения.

Жительница поселка Кирпичного завода подняла вопрос освещения частного сектора рядом с детским садом «Колокольчик»: родители с детьми идут в темноте, осенью и зимой это особенно опасно.

Также она попросила восстановить детские площадки — спортивную для молодежи и площадку для малышей у пятиэтажных домов. Освещение и площадки включены в планы на 2027 год.

Жительница села Липицы обратилась по двум темам. Первая — нехватка узких специалистов в медицинском обслуживании. Вопрос обсудили с главным врачом Серпуховской больницы Русланом Ибрагимовым: в конце месяца он направит врачей на осмотр.

Вторая тема — безопасность пешеходов: обустройство тротуара к домам № 25 и № 26, где дети идут в садик и школу вдоль проезжей части. На место выедут профильные службы, чтобы оценить возможность работ.

Еще одно обращение касалось отсутствия тротуара на улицах Пущинской, Заокской, Молодежной, Фестивальной, Лесной и Семейной, где живут многодетные семьи. Тротуар нужен на участке с двумя полосами движения, примыкающем к Фестивальной улице. Специалисты оценят техническую возможность и свяжутся с заявителем.

Следующий выездной прием по теме жилищно-коммунального хозяйства пройдет 11 ноября в 17:00 в администрации Пущина.