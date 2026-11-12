Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 6 баллов утром 12 ноября

Утром 12 ноября загруженность дорог Московской области составила 6 баллов, сообщили в Минтрансе Подмосковья. На дорогах региона зафиксировали свыше 1 млн автомобилей — на 1,8% больше средних значений прошлого месяца.

Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия». Также сложнее ехать по Ленинградскому, Ярославскому, Щелковскому, Носовихинскому, Варшавскому, Калужскому, Киевскому, Боровскому, Минскому, Можайскому, Рублево-Успенскому, Волоколамскому, Пятницкому шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе».