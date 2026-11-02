Жителей Подмосковья пригласили на флешмоб в честь Дня народного единства

Жителей Московской области, сотрудников сельскохозяйственных предприятий и представителей трудовых династий приглашают рассказать о людях, которых объединяют общие ценности, традиции и стремления. В преддверии Дня народного единства и в рамках Года единства народов России в стране проходит флешмоб #ОдноЦелое, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Инициатива призвана показать, насколько важную роль в жизни страны играют взаимная поддержка, умение работать сообща и ответственность каждого за общий результат.

В основе акции лежит идея о том, что сила общества рождается из разнообразия человеческих способностей, знаний и жизненного опыта. Именно благодаря объединению усилий отдельных людей формируются крепкие семьи, успешные производственные команды, творческие объединения и дружные сообщества.

Стать участником флешмоба может любой желающий. Для этого достаточно разместить в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены близкие, коллеги или друзья, связанные общим делом. Публикацию необходимо дополнить небольшим рассказом о том, что помогает сохранять единство, поддерживать друг друга и вместе добиваться поставленных целей. Обязательное условие — указать хэштег #ОдноЦелое.

Как подчеркнули в региональном Минсельхозпроде, для агропромышленного комплекса Подмосковья подобные инициативы имеют особое значение. Они помогают укреплять отношения внутри предприятий, поддерживать связь между поколениями работников сельского хозяйства и знакомить жителей с историями коллективов, чей совместный труд способствует развитию региона.