Благоустройство сквера на проспекте Космонавтов в Королеве завершат в этом году

Сейчас рабочие очищают территорию от строительного мусора и камней, а также занимаются созданием газона. Следующим этапом станет установка скамеек, 24 уличных фонарей и шести камер круглосуточного видеонаблюдения.

Озеленение проводят совместно со специалистами компании «Горзеленхозстрой». К 1 ноября здесь высадили 1700 деревьев и кустарников, в том числе морозостойкие сорта рябины, сирени и клена.

На площадке задействованы четыре рабочих, экскаватор-погрузчик и самосвал. Подрядчик рассчитывает открыть обновленный сквер уже через неделю, хотя официальный срок завершения благоустройства установлен до 23 ноября 2026 года.