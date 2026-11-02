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    Благоустройство сквера на проспекте Космонавтов в Королеве завершат в этом году

    Фото: Татьяна Филимонова

    В Королеве завершается обустройство сквера возле торгового центра «Гелиос» на проспекте Космонавтов. Готовность общественного пространства площадью 6,7 тысячи квадратных метров достигла 80%, сообщил начальник участка Денис Чумаков, передает РИАМО.

    Сейчас рабочие очищают территорию от строительного мусора и камней, а также занимаются созданием газона. Следующим этапом станет установка скамеек, 24 уличных фонарей и шести камер круглосуточного видеонаблюдения.

    Озеленение проводят совместно со специалистами компании «Горзеленхозстрой». К 1 ноября здесь высадили 1700 деревьев и кустарников, в том числе морозостойкие сорта рябины, сирени и клена.

    На площадке задействованы четыре рабочих, экскаватор-погрузчик и самосвал. Подрядчик рассчитывает открыть обновленный сквер уже через неделю, хотя официальный срок завершения благоустройства установлен до 23 ноября 2026 года.

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