Более 600 новогодних подарков собрали на акции в Богородском округе

Уже 12 лет проект «Подари мечту помогает исполнять новогодние желания детей, которым особенно нужна поддержка и немного чуда. Акцию, которая стартовала 20 октября, организовал Центр поддержки социальных и общественных инициатив города Ногинска.

В этом году в «волшебную комнату» центра поступили 843 письма с детскими желаниями. Их прислали ребята из 21 социального учреждения Псковской, Вологодской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Московской областей. Среди мечтателей — ребята с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, юные подопечные социально-реабилитационных центров.

Механика акции остается простой и трогательной: дети рисуют то, что хотят получить на Новый год, а Центр поддержки инициатив публикует эти рисунки в социальных сетях. Дальше в дело вступают дарители: они выбирают рисунок и стараются исполнить желание маленького автора. Подарки привозят в центр, аккуратно раскладывают по коробкам и отправляют в детские дома, чтобы лично вручить ребятам и увидеть их счастливые глаза.

Результаты этого года уже впечатляют: нашлось более 600 дарителей, и большая часть желаний исполнена. Но еще около 200 ждут своего волшебника — и им очень нужна помощь. Сбор подарков продлится до 4 декабря 2026 года.

История проекта началась в 2014 году с двух социальных учреждений и 60 детей. Сегодня география акции заметно расширилась, а число участников и дарителей растет с каждым годом. В роли волшебников выступают самые разные люди: студенты и депутаты, обычные жители округа, представители бизнеса и меценаты. Присоединяются и целыми коллективами — ведь делать добро вместе особенно приятно.