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    Замглавы Мытищ проверил ремонт инженерных сетей

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил ход работ на нескольких участках, где ремонтируют и прокладывают коммуникации. Специалисты оценили темпы выполнения задач и обсудили с подрядчиками вопросы, требующие оперативного решения.

    Канализационный коллектор капитально ремонтируют на улице Мира, рядом с рестораном «Якитория». Работы охватывают участок протяженностью 250 метров. Строительство ливневки ведется на Новомытищинском проспекте, в районе кафе «Лоза». Вдоль реки Яузы прокладывают новый сточный трубопровод.

    Подземный канал и водопровод обустраивают на пересечении улиц Веры Волошиной и Крестьянской с продолжением на улицу Семашко одновременно. Проект предусматривает увеличение пропускной способности коммуникаций, повышение качества водоснабжения и закольцовку существующих сетей.

    Особое внимание при проверке уделили соблюдению строительных технологий, срокам и порядку на площадках. Своевременное устранение замечаний позволит избежать задержек и обеспечить качественное выполнение всех запланированных работ.

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