Теннисисты из Подмосковья выиграли серебро на чемпионате России

Теннисисты из Московской области Роман Харламов и Григорий Шебекин завоевали серебряные медали чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 9 по 19 октября в Казани. В финальном матче подмосковный дуэт Романа Харламова (областной Центр олимпийских видов спорта) и Григория Шебекина (Мытищи) уступил паре спортсменов из Москвы и Краснодарского края. Бронзовые медали завоевал тандем теннисистов из Москвы.

В турнире приняли участие 114 спортсменов из 38 регионов России. Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

По данным пресс-службы, результаты чемпионата напрямую влияют на формирование списков кандидатов в сборные команды России. Победа или призовое место названы ключевым критерием для попадания в основной или резервный состав национальной сборной по теннису на следующий спортивный сезон.