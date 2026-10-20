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    Теннисисты из Подмосковья выиграли серебро на чемпионате России

    Фото: Федерация тенниса России

    Теннисисты из Московской области Роман Харламов и Григорий Шебекин завоевали серебряные медали чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования прошли с 9 по 19 октября в Казани. В финальном матче подмосковный дуэт Романа Харламова (областной Центр олимпийских видов спорта) и Григория Шебекина (Мытищи) уступил паре спортсменов из Москвы и Краснодарского края. Бронзовые медали завоевал тандем теннисистов из Москвы.

    В турнире приняли участие 114 спортсменов из 38 регионов России. Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    По данным пресс-службы, результаты чемпионата напрямую влияют на формирование списков кандидатов в сборные команды России. Победа или призовое место названы ключевым критерием для попадания в основной или резервный состав национальной сборной по теннису на следующий спортивный сезон.

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